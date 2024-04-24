Спасти невозможно. Малышева предупредила о двух опасностях дачи и природы

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали о двух опасностях, которые поджидают любителей отдыха на природе.
Столбняк.
«Бактерии могут жить сотнями лет в земле, убрать их оттуда невозможно, они переживают и холод, и жару. И если они попадают, живя в таких условиях анаэробных, в рану на коже человека, они там начинают активно размножаться. И выделяют нейротоксин», — пояснил иммунолог.
Это токсин рано или поздно парализует нервную систему, заметила Малышева.
«Это может быть любая грязная рана, неважно, чем вы поранились — веткой, гвоздем или еще чем-то. Если это земля, есть угроза столбняка».
Как правило, от столбняка вакцинируют детей, взрослые уже не задумываются о необходимости обновить защиту. При этом, как предупредил иммунолог Продеус, по достижении возраста 28 лет надо повторять вакцинацию и затем ходить на нее раз в 10 лет.
Стоит понимать всю опасность инфекции — тело становится выгнутым, так как мышцы максимально напряжены, токсин действует на центральную нервную систему. Это практически агония. И спасти человека в этой ситуации практически невозможно, пояснил иммунолог.
«Есть еще один симптом — сардоническая улыбка. Это тоже спазм мышц, когда нельзя ничего сделать и вернуть губы в нормальное состояние», — пояснила Малышева.
Если вдруг прививки нет, то при наличии раны не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. Следует отправиться в травмпункт. «Там делают сыворотку, которая блокирует токсин, потому что вакцинация уже опоздала, а нужно заблокировать токсин. Поэтому делают несколько уколов», — пояснили медики.
Клещи.
Еще одна опасность — клещи. Обычно рассуждают про клещевой энцефалит. Заболевание опасное, так как может парализовать человека. Но из плюсов — есть прививка, предупреждающая болезнь.
При этом от клещей передается и еще одно заболеваний — боррелиоз, он же болезнь Лайма. От него прививки нет. Обычно распознают заражение такой инфекции по появлению эритемы на коже, а также болях в суставах.
Однако, пояснили врачи, редко, но бывает такой вариант, как нейроборрелиоз. В этом случае человек сталкивается с апатией, усталостью, у него могут отказать ноги.
Из плюсов такой проблемы — лечится антибиотиками. Но сложность в том, что дает нейросимптоматику, из-за чего первое подозрение — рассеянный склероз. А терапия второго существенно отличается от лечения боррелиоза. Что приводит к потере времени.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!