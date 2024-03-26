Спасшая Розу дверь из «Титаника» оказалась дороже кнута Индианы Джонса

Именно благодаря ей героиня Кейт Уинслет Роза выжила после крушения, а Джеку (Леонардо Ди Каприо) не хватило места, передает THR.
Часть интерьера «затонувшего» корабля стала самым дорогим предметом реквизита, проданным на аукционе.
Дверь стоила дороже, чем кнут Индианы Джонса из первой части культовой франшизы и знаменитый топор Джека Николсона из «Сияния».
Кроме нее из «Титаника» на торгах продали и платье Роуз, в котором она спаслась во время кораблекрушения. За него покупатель отдал 125 тысяч долларов.