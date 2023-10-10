«Спасибо медицине и Богу!» Обманчивое счастье Филиппа Янковского

10 октября Филипп Янковский отмечает 55-летие. К юбилею он подошел с весомым багажом: в фильмографии полсотни актерских работ и четыре режиссерских.

Как когда-то отец, в день рождения Филипп соберет в подмосковном доме членов семьи — от 2 до 82 лет: внука Олега, сына Ивана, невестку Диану, дочь Елизавету, жену Оксану и маму Людмилу Александровну. Все, кроме младшего члена клана Янковских, связаны с кино и театром. Так что выбора у двухлетнего Олега Ивановича практически нет — пора готовиться. Его дед Филипп начал сниматься в 4 года, папа Ваня — в 9, бабушка Оксана — в 11…

Как Терехова была его мамой

Особого выбора, какую профессию предпочесть, не было и у Филиппа: родители и два дяди были артистами. Да и у него первая роль случилась не где-нибудь — в «Зеркале» Тарковского.

«Маргарита Борисовна Терехова играла мою мать, — рассказывал спустя годы Филипп. — Очень теплый человек, она была внимательна, относилась ко мне с трепетом. И я почти поверил, что она — моя мама».

А вот о главной роли в «Сентиментальном путешествии на картошку», которая случилась у него в 17 лет, Янковский-младший отзывался так: «Ничего особенного не сыграл, потому что не умел, но попадание в образ оказалось точным. Я был такой же наивный, как мой персонаж. В таком же возрасте, как он. И в таком же состоянии».

Дальше уже все было решено. И для него, и для родителей. Курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, режиссерская мастерская Владимира Наумова во ВГИКе. Ролями Филипп не был обделен — его приглашали в свои картины Балаян, Шахназаров, Бортко. Да только он, получив второй диплом, хотел уже не только сниматься, но и снимать. А с этим было сложнее. На дворе стояли 1990-е.

Чтобы не простаивать, Филипп взялся за «малые формы» и снял в общей сложности полторы сотни видеоклипов: рекламных и музыкальных. Набил руку. А «заодно» познакомился с Оксаной Фандерой, подрабатывавшей моделью в рекламе и однажды оказавшейся с Янковским в одной компании. С тех пор они вместе. Говорят, именно с появлением жены карьера Филиппа пошла в гору. Впрочем, ему грех жаловаться.

Филиппа долго воспринимали как сына Олега Янковского, но многого он смог добиться сам. Снятые им картины «В движении» и «Статский советник» имели успех у зрителей. Потом были «Меченосец» и «Каменная башка». Почти во всех работах Янковский снимал жену Оксану. А сам два года назад сыграл главную роль в ленте Глеба Панфилова «Иван Денисович», которая для режиссера стала последней.

Смерть отца стала страшным ударом

Казалось, он с детства катается как сыр в масле — ну, ровным счетом никаких проблем! Даже когда влюбился, родители дали добро на женитьбу, хотя, возможно, не о такой снохе мечтали. В 22 года стал отцом. Через пять лет родилась дочь.

Правду о том, как складывается его жизнь, знали только самые близкие. Сами Янковские не считали необходимым распространяться. Как сказал однажды Олег Иванович, увидев в телепередаче коллегу: «Думаю, артист должен произносить только чужие тексты». Для Филиппа это стало одним из принципов жизни.

Так вот, лишь спустя годы стало известно, что в молодости Филипп увлекался запрещенными веществами. Вытащить его из этой трясины было тяжело. Деньгами и врачами помогали Олег Табаков (учитель младшего Янковского и друг старшего), близкие друзья.

Но в 2009-м ушел в другой мир, не справившись с онкологическим заболеванием, Олег Иванович. Ему было всего 65. И для всей семьи его смерть стала страшным ударом. Филипп больше года не мог работать. Он привык, что папа всегда рядом, хотя бы по телефону. Знал, что с ним можно посоветоваться, получить поддержку. Вместе порадоваться. Шутка сказать, оба Янковских на одной церемонии получили «Нику»: каждый — свою.

Почти сразу после ухода Янковского-старшего по Москве поползли слухи, что неизлечимая болезнь настигла и Филиппа. Одно время он действительно выглядел неважно. На вопросы отвечал: «Все хорошо». Только, по информации СМИ, все было совсем не хорошо. Иначе не пришлось бы Филиппу пройти семь курсов химиотерапии, чтобы избавиться от фолликулярной лимфомы, которая поражает клетки селезенки, гортани, миндалин. Не пришлось бы лететь на лечение в Израиль. И не поседела бы так резко Оксана…

В 2016-м Филипп сообщил о победе: «Онкологического заболевания у меня нет. Была гематологическая болезнь. И я давно прошел курс лечения. Сейчас чувствую себя прекрасно, снимаюсь, играю на сцене. Спасибо медицине и Богу!».

«Любовь — это теорема»

Сегодня Филипп много работает. Ежегодно в производстве — несколько картин. «Стали хорошие роли предлагать», — говорит он. Но признается, что работа в кино очень тяжелая. «Будни — это 12- или 14-часовой рабочий день. Домой возвращаешься мертвый. И сил хватает только на то, чтобы провести с семьей остаток вечера, выучить текст и лечь спать. А утром снова поехать на работу. Такая жизнь: дом — работа — дом».

Как говорил когда-то Олег Иванович, «Янковские женятся один раз — и на всю жизнь». Судачили, правда, что у Янковского-старшего было несколько романов. Приписывали внебрачные отношения и Филиппу. Да только и старший прожил до конца дней с Людмилой Зориной. И Филипп уже больше 30 лет с Оксаной.

«Отношение женщины к изменам — показатель ее духовного развития и ума, — сказала однажды Фандера. — Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Да и причину измены нужно прежде всего искать в себе». Многие с ней тогда не согласились. Филипп позже поддержал супругу: «Чтобы так долго вместе жить, надо обладать чувством юмора и стараться легче ко всему относиться».