SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником Galileo на борту

Договоренности предоставляют сотрудникам структур ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА) «неограниченный доступ» на стартовую площадку, а также право приоритетного «извлечения и хранения» обломков спутников в случае падения ракеты SpaceX. Сотрудники, назначенные ЕС или ЕКА, получат доступ к «секретному оборудованию и документации», связанным со спутниками. Кроме того, ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования.