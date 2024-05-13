SpaceX сообщила, что спутники Starlink не пострадали от геомагнитной бури

«Все находящиеся на орбите спутники Starlink пережили геомагнитную бурю и остались в рабочем состоянии», — говорится на странице SpaceX в X (ранее Twitter).
Ранее Маск сообщал, что спутники находятся под большим давлением из-за бури, «но пока выдерживают».
Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.
Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.