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SpaceX сообщила, что спутники Starlink не пострадали от геомагнитной бури

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Спутники Starlink успешно пережили геомагнитную бурю, сообщила в воскресенье принадлежащая Илону Маску компания SpaceX, которая является оператором Starlink.

Источник: AFP 2023

«Все находящиеся на орбите спутники Starlink пережили геомагнитную бурю и остались в рабочем состоянии», — говорится на странице SpaceX в X (ранее Twitter).

Ранее Маск сообщал, что спутники находятся под большим давлением из-за бури, «но пока выдерживают».

Сильная магнитная буря началась на Земле 10 мая после серии вспышек на Солнце. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности G5, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.