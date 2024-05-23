SpaceХ построит Starfactory до конца года

Об этом сообщает издание SpaceNews.
Людерс добавила, что с 2014 года SpaceХ инвестировала в Starbase более трех миллиардов долларов. В настоящее время ежегодно компания тратит на инфраструктуру в Техасе 1,1 миллиарда долларов. Своим приоритетом она назвала строительство Starfactory. По словам Людерс, строительство объекта завершится в конце года.
Также американская компания строит вторую пусковую площадку Starship. В SpaceX рассчитывают проводить 15 пусков Starship в год с каждой из техасских площадок.
В марте старший вице-президент и глава бизнес-подразделения по легкой ракете Vega в европейской компании Arianespace Марино Фрагнито заявил, что легкие ракеты, предназначенные для запуска небольших космических аппаратов, могут не выдержать конкуренции с многоразовой транспортной космической системой Starship, на которой работает американская компания SpaceX.