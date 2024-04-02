Созданы микробы, производящие окрашенный текстиль

«Мы уверены в том, что производство окрашенных бактериальных целлюлозных волокон и текстиля можно расширить до промышленных масштабов. Подобным образом можно окрашивать ткани не только в черный цвет, как сделали мы в нашем эксперименте, но и в другие тона, доступные для природных пигментов, в том числе красный, пурпурный и синий», — говорится в исследовании.