Созданы искусственные листья, генерирующие электричество из дождя и ветра

ТЭНГ состоит из слоя нейлоновых нановолокон, зажатых между слоями тефлона и медными электродами. Тефлон и электроды также использовались при изготовлении КГЭ. Когда дождевые капли попадали на один из электродов, это вызывало дисбаланс зарядов, создавая ток. В оптимальных условиях ТЭНГ выдавал мощность 252 вольта, а КГЭ — 113 вольт, но только в течение коротких периодов времени.