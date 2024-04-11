Создано средство, которое останавливает кровь за 15 с

ТАСС, 11 апреля. Ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) создали средство «КомбоСпас» на основе модификации гиалуроновой кислоты, способное останавливать кровь за 10−15 с. В настоящее время проведены первичные испытания, подана заявка на патент, сообщили ТАСС в пресс-службе РязГМУ.
«Команда исследователей из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета создала средство для остановки кровотечений (гемостатик) на основе модификации гиалуроновой кислоты, которая известна своей способностью связывать воду. В активированной форме, полученной разработчиками, она быстро поглощает воду в плазме крови и запускает каскадную реакцию свертывания, в результате чего кровотечение останавливается в уникально короткий срок — 10−15 с», — пояснили в пресс-службе.
Как отметили в РязГМУ, средства, которые зачастую применяются сейчас, останавливает кровь минимум за 2,5 минуты. Разработка ученых прошла первичные испытания, в ближайшее время планируются испытания на официальном уровне.
Исследователи подали заявку на регистрацию патента. Как пояснили в РязГМУ, важным свойством материала является его антисептический эффект. «Это позволит эффективно применять средство как в условиях клиник, так и при различных травмах, в том числе ДТП и осколочных ранениях, для которых характерно попадание в рану различных микроорганизмов. Средство также буквально “приклеивается” к ране за счет высоких адгезионных (связывающих) свойств, что упрощает его применение в экстренных условиях. В связи с чем, данный материал обладает колоссальным потенциалом для применения в хирургической практике», — сообщили в пресс-службе.
РязГМУ планирует разработать наиболее эффективные способы применения после государственной регистрации в качестве медицинского изделия.