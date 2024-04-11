Создано средство, которое останавливает кровь за 15 с

Исследователи подали заявку на регистрацию патента. Как пояснили в РязГМУ, важным свойством материала является его антисептический эффект. «Это позволит эффективно применять средство как в условиях клиник, так и при различных травмах, в том числе ДТП и осколочных ранениях, для которых характерно попадание в рану различных микроорганизмов. Средство также буквально “приклеивается” к ране за счет высоких адгезионных (связывающих) свойств, что упрощает его применение в экстренных условиях. В связи с чем, данный материал обладает колоссальным потенциалом для применения в хирургической практике», — сообщили в пресс-службе.