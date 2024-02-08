Создание суперсои и диагностика ДНК: чего добились российские ученые

Биологи ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН при участии ученых из 19 стран собрали около трех миллионов записей о встречах c чужеродными видами организмов, опасных для экосистем и экономики России. Анализ данных позволил выяснить, как они появлялись (с 1600 года), насколько распространены сейчас и будут ли расселяться по стране. Математические и климатические модели помогли установить, что в текущих условиях больше всего чужеродных видов обитает в центральной части и на юге России, а к концу века скорость их распространения увеличится в 4−7 раз. Полученные данные могут использоваться для планирования мер по ограничению возможных инвазий.