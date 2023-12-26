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14:31 (мск), источник: Life.ru

Создана вибропилюля для похудения, которая мощнее любого жиросжигателя

Инженеры из Массачусетского технологического института в США разработали вибрирующую капсулу, которая растягивает желудок и создаёт иллюзорное ощущение сытости. Новое средство позволит бороться с лишним весом без побочных эффектов, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Источник: Reuters

Учёные провели эксперимент на животных и выяснили, что вибрирующая капсула помогала снижать потребление пищи на 40%, она проходила пищеварительный тракт в течение пяти дней. Само устройство работает за счёт небольшой батарейки из оксида серебра. Когда она достигает желудка, кислота в нём растворяет покрывающую капсулу желатиновую мембрану, замыкает электронную цепь и активирует вибромотор.

Вместе с этим вибропилюля позволяет повышать уровень гормонов, которые отвечают за переваривание пищи и чувство сытости, а также уменьшать содержание грелина — гормона, вызывающего чувство голода. В настоящее время американские учёные рассматривают возможность расширения производства капсул для проведения клинических испытаний на людях. По мнению исследователей, капсула может стать безопасной альтернативой современным таблеткам, которые вызывают побочные эффекты.

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