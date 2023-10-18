Создана вакцина, способная уничтожать малярию к 2040 году

В среднем от малярии страдают 500 тысяч человек. Заболевание вызывает малярийный плазмодий, передающийся через укус комара, а затем размножающийся в организме человека. Паразиты разрушают красные кровяные тельца, вследствие чего зараженный умирает от сильной анемии.

Исследователи из Оксфордского университета в Англии и Института сыворотки крови Индии разработали новую вакцину против малярии, способную искоренить болезнь к 2040 году. Об этом сообщает портал The Conversation.

Специалисты хотят уничтожить паразитов в момент попадания в организм через кожу, до того, как инфекция начнет развиваться. Новая вакцина получила название R21/Matrix и уже получила одобрение ВОЗ. Преимуществом препарата является борьба с болезнью на ранних стадиях. Также лекарство легко запустить в массовое и дешевое производство.

Испытания показали, что R21/Matrix снижает количество заболеваний на 75%. Ученые отмечают, что полное избавление от недуга произойдет в течение 15 лет. «2040 год был бы разумной целью для вакцины. Никто не предлагает отказываться от нынешних мер — противомоскитных сеток и лекарств. Но теперь у человечества есть новое средство, которое может защищать лучше всех остальных методов», — заключили специалисты.

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Анна Морозова