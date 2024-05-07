Создана технология производства чистого кремния для квантовых компьютеров

Когда такие ионы сталкиваются с поверхностью кремния, они в равной степени выбивают с его поверхности все три изотопа этого элемента, что приводит к постепенной очистке материала от подавляющего большинства атомов кремния-29 и кремния-30. В частности, ученым удалось получить подобным образом набор пластин, в которых доля кремния-29 составляет менее 0,0002%. Это, как предполагается, повысит время жизни кубитов на четыре порядка, что позволит проводить сложные и длительные вычисления при их помощи.