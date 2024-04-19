Создана новая молекула для лечения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института биологии гена РАН разработали молекулу, воздействующую на N-белок коронавируса для его нейтрализации. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Команда исследователей разработала модульный нанотранспортер, способствующий деградации N-белка SARS-CoV-2. Серия экспериментов подтвердила корректную работу разработанной структуры. Результаты исследования опубликованы в журнале Q1 Pharmaceutics», — говорится в сообщении.
Полученная молекула состоит из нескольких модулей, которые нацелены на часть коронавируса, долгое время остающуюся неизменной в условиях его постоянной мутации — один из доменов N-белка, который играет ключевую роль в механизме самовоспроизведения вируса. Предлагаемая учеными конструкция — химерный белок — позволяет использовать системы деградации белков клетки для борьбы с коронавирусом.
«В результате [применения конструкции] N-белок будет убиквитинирован, то есть получит модификацию, которая для систем деградации клеток служит сигналом на уничтожение белковой структуры с такой меткой», — уточнили в вузе, добавив, что эксперименты in vivo в эукариотических клетках подтвердили способность молекулы «вызывать значительную деградацию N-белка».
Решение может стать основой нового лекарства для лечения заболеваний, вызываемых родственными коронавирусами — SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS, считают авторы.