Создана новая молекула для лечения коронавирусной инфекции

Полученная молекула состоит из нескольких модулей, которые нацелены на часть коронавируса, долгое время остающуюся неизменной в условиях его постоянной мутации — один из доменов N-белка, который играет ключевую роль в механизме самовоспроизведения вируса. Предлагаемая учеными конструкция — химерный белок — позволяет использовать системы деградации белков клетки для борьбы с коронавирусом.