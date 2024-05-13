Создана нейросеть, ускоряющая поиск близких по смыслу научных статей

«Важной для нас особенностью данной модели является ее мультиязычность, поскольку научная электронная библиотека содержит документы на различных языках. Также тестирование подтвердило высокую эффективность модели, что расширяет круг задач и приложений, где она может быть использована. В стадии разработки — применение нейросети для идентификации авторов в публикациях, тематической классификации научных статей, а также в новом интерфейсе расширенного поиска на elibrary.ru», — прокомментировал генеральный директор библиотеки Геннадий Еременко, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.