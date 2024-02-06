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Создана лазерная «свеча зажигания» для термоядерного реактора

Американские физики-ядерщики из Лаборатории лазерной энергетики Рочестерского университета успешно испытали лазерную «свечу зажигания» OMEGA для термоядерных реакторов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).
Источник: AP 2023

OMEGA представляет собой крупнейший на сегодня научный лазер в мире.

С помощью установки ученые провели несколько успешных тестов, обстреляв лучами мощностью 28 килоджоулей небольшие капсулы с дейтериевым и тритиевым горючим. В результате емкости взорвались, образовав достаточно горячую плазму для запуска синтеза топливных ядер.

В экспериментах на OMEGA использовалось прямое лазерное облучение объекта. Альтернативный метод предполагает преобразование света в рентгеновское излучение, которое воспламеняет капсулы. Однако для этого требуется почти в 100 раз больше энергии — около 2000 килоджоулей.

По словам ученых, им удалось достичь прорыва в экспериментах при помощи инструментов искусственного интеллекта.

«Основным фактором, способствующим успеху недавних тестов, стала разработка нового метода проектирования имплозии (сжатия), основанного на статистических прогнозах и подтвержденного алгоритмами машинного обучения. Прогнозирующие модели позволяют нам сузить круг перспективных проектов перед проведением опытов», — отметил один из авторов исследования, профессор Риккардо Бетти.