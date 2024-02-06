Создана лазерная «свеча зажигания» для термоядерного реактора

OMEGA представляет собой крупнейший на сегодня научный лазер в мире.
С помощью установки ученые провели несколько успешных тестов, обстреляв лучами мощностью 28 килоджоулей небольшие капсулы с дейтериевым и тритиевым горючим. В результате емкости взорвались, образовав достаточно горячую плазму для запуска синтеза топливных ядер.
В экспериментах на OMEGA использовалось прямое лазерное облучение объекта. Альтернативный метод предполагает преобразование света в рентгеновское излучение, которое воспламеняет капсулы. Однако для этого требуется почти в 100 раз больше энергии — около 2000 килоджоулей.
По словам ученых, им удалось достичь прорыва в экспериментах при помощи инструментов искусственного интеллекта.
«Основным фактором, способствующим успеху недавних тестов, стала разработка нового метода проектирования имплозии (сжатия), основанного на статистических прогнозах и подтвержденного алгоритмами машинного обучения. Прогнозирующие модели позволяют нам сузить круг перспективных проектов перед проведением опытов», — отметил один из авторов исследования, профессор Риккардо Бетти.