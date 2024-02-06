Создана лазерная «свеча зажигания» для термоядерного реактора

В экспериментах на OMEGA использовалось прямое лазерное облучение объекта. Альтернативный метод предполагает преобразование света в рентгеновское излучение, которое воспламеняет капсулы. Однако для этого требуется почти в 100 раз больше энергии — около 2000 килоджоулей.