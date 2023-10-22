Создана бактерия, снижающая кровяное давление при гипертонии

Биологи протестировали на крысах Lactobacillus paracasei, полезную кишечную бактерию, которая была специально модифицирована для производства белка под названием ACE2. Животные же не могли вырабатывать ACE2 и были предрасположены к гипертонии.

Белок ACE2 играет ключевую роль в проникновении вируса SARS-CoV-2 в клетки. Также он регулирует ренин-ангиотензиновую систему, отвечающую за контроль кровяного давления у многих видов, в том числе и человека.

У получавших модифицированную бактерию крыс вырос уровень белка ACE2 в кишечнике, что привело к снижению выработки ангиотензина II — гормона, который повышает кровяное давление, в том числе за счет сужения кровеносных сосудов. Снижение давления, однако, наблюдалось только у самок крыс, несмотря на одинаковый уровень ACE2 у самцов и самками. Несмотря на разные результаты у самцов и самок крыс, полученные результаты являются важным шагом между теорией и практической возможностью применения бактерий кишечного микробиома в медицине. Авторы надеются, что их подход поможет сократить прием традиционных лекарств при гипертонии. В будущем эту концепцию можно будет применить и к другим заболеваниям.

Неконтролируемое кровяное давление является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.

«До сих пор мы просто говорили, что изменения в микробиоте играют роль в повышенном кровяном давлении или гипертонии. Но теперь мы впервые показали, что действительно можем использовать микробиоту для улучшения здоровья», — отметили ученые.