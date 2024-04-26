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Создан сверхчувствительный фотонный кристалл

Ученые Технического университета Эйндховена создали сверхчувствительный фотонный кристалл, который способен обнаруживать отдельные частицы диаметром до 50 нанометров. Результаты исследования опубликованы в журнале Optica.

Источник: ThisisEngineering

Одним из классов наночастиц, который привлекает большое внимание из-за загрязнения воздуха, являются сверхмелкие частицы (UFP) диаметром менее 100 нанометров. Они содержатся в дыму, выхлопных газах и тонере для принтера и представляют угрозу для здоровья, особенно если вдыхаются напрямую. До сих пор существующие технологии не могли обнаружить отдельные частицы, аналогичные UFP по размеру.

Специалисты разработали нанофотонный оптоволоконный датчик, чувствительный к малейшим изменениям в окружающей среде настолько, что он способен обнаружить одну наночастицу того же размера, что и UFP. Работа основана на фотонном кристалле — периодической структуре, которая может отражать свет во всех направлениях. Дефект, называемый полостью фотонного кристалла, или PhCC, размером менее одного кубического микрометра позволяет свету удерживаться в кристалле в течение длительного времени.

PhCC был размещен на кончике оптоволокна. Когда частица приближается к полости, длина волны захваченного света изменяется, что можно измерить. Установка обеспечивала беспрецедентную чувствительность по сравнению с предыдущими технологиями, что позволило обнаруживать одиночные сверхмелкие частицы диаметром всего 50 нанометров.