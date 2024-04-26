Создан сверхчувствительный фотонный кристалл

Специалисты разработали нанофотонный оптоволоконный датчик, чувствительный к малейшим изменениям в окружающей среде настолько, что он способен обнаружить одну наночастицу того же размера, что и UFP. Работа основана на фотонном кристалле — периодической структуре, которая может отражать свет во всех направлениях. Дефект, называемый полостью фотонного кристалла, или PhCC, размером менее одного кубического микрометра позволяет свету удерживаться в кристалле в течение длительного времени.