Создан синтетический антибиотик, уничтожающий многих «супермикробов»

Проведенные учеными наблюдения показали, что созданный ими препарат подавлял рост микробов в минимальных концентрациях, не превышавших 4 мг на мл, что не характерно для всех остальных лекарств, в том числе ванкомицина, одного из «антибиотиков последней надежды». Это дает надежду на то, что кресомицин станет одним из основных средств для спасения жизней пациентов от «супербактерий» после завершения клинических испытаний, подытожили ученые.