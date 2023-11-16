Создан пластырь против грыж межпозвонковых дисков

Грыжа возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть выпячивается наружу. В результате межпозвонковый диск теряет способность к амортизации позвонков. Хотя многие грыжи проходят сами, пациентам нередко требуется операция. Однако не существует лечения повторяющихся грыж, которые приводят к нестабильности позвоночника.