Создан лазер для борьбы с обледенением авиадвигателя во время полета

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали метод лазерного удаления льда с лопастей вентилятора двигателя самолета во время полета. Решение позволит сократить риски авиакатастроф, сообщила пресс-служба вуза.
«Под действием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, и он сходит с лопастей. При этом лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти, что позволяет не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации», — объясняет доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработка может стать альтернативой применяемым в авиации встроенным тепловым системам, которые подогревают подверженные обледенению детали лишь частично, уточнили в вузе.
«Изобретение ученых ПНИПУ поможет эффективно бороться с образованием льда на лопастях вращающегося вентилятора во время полета. Тем самым повысит безопасность передвижения по воздуху», — пояснили в пресс-службе университета.
Авторы получили патент на разработку. Проект реализован в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».