Создан лазер для борьбы с обледенением авиадвигателя во время полета

«Под действием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, и он сходит с лопастей. При этом лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти, что позволяет не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации», — объясняет доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский, чьи слова приводятся в сообщении.