Создан гибрид компьютера и тканей человеческого мозга. Вот для чего

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Американские ученые создали гибрид лабораторно выращенных тканей человеческого мозга и электронных схем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Electronics. Вкратце о нем пишет Nature. Среди авторов научной публикации — биоинженер Фэн Гуо из Индианского университета в Блумингтоне. Изобретение назвали Brainoware.

Выращенные ткани соединили с электрическими цепями, преобразовали информацию на входе в систему электрических импульсов и передали их в органоид. Датчики регистрировали реакцию ткани, декодировалась она посредством алгоритмов машинного обучения.

Для проверки гибрида использовалась техника по распознаванию голоса, обученная на 240 записях речи восьми человек. Оказалось, что органоид проявлял активность в ответ на каждый голос. ИИ смог проинтерпретировать эти реакции и с точностью до 78% идентифицировать говоривших.

Цель исследования — построить мост между ИИ и органоидами, которые создаются из стволовых клеток для моделирования органов. Их сочетание позволит использовать скорость и энергоэффективность мозга для ИИ. Технология также может впоследствии применяться для моделирования человеческого мозга и изучения неврологических расстройств, в том числе и болезни Альцгеймера.

Но есть сложности. Клетки выращиваются и поддерживаются в специальных инкубаторах. Вместе с задачами явно усложнится процесс создания и сохранения органоидов.

На днях в Южном федеральном университете (ЮФУ) создали биогибридный «компьютерный нос». Живым сенсором послужили крысы. В их обонятельную луковицу вживили матрицу микроэлектродов. Биогибридную систему, в отличие от натренированных животных, нельзя обмануть. Она распознает вещество, даже если его попытаются скрыть за более сильным ароматом.