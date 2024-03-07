Создан гель, повышающий эффективность добычи нефти

«Мы выяснили, что полученный гель на 99% закрывает поры и каналы у высокопористых образцов. Состав закупоривает трещины и неглубоко проникает в породу с низкой проницаемостью. В течение суток образовывается гелеобразная структура, которая блокирует движение пластовой воды по трещинам», — уточнил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Владимир Поплыгин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Вода закачивается в пласт через специальные нагнетательные скважины для более эффективного продвижения нефти к добывающим скважинам. Если жидкость при этом прорывается в последнюю по трещинам в породе, то эффективность нефтедобычи падает. Авторы предложили закачивать в нее полимерный гель, который за счет особенностей состава закупоривает трещины эффективнее аналогов.
«Существующие композиции не всегда отвечают необходимым требованиям для качественного заводнения скважины. Для блокировки трещин в пластах с высоковязкой нефтью ученые ПНИПУ подобрали компоненты новой гелевой композиции. В качестве основы выбрали полиакриламид, технические лигносульфонаты, соляную кислоту и хлорид магния. С помощью состава оптимизируется направление движения воды по пласту и повышается нефтеотдача», — пояснили в пресс-службе.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале «Инженерная наука».