Создан гель, повышающий эффективность добычи нефти

Вода закачивается в пласт через специальные нагнетательные скважины для более эффективного продвижения нефти к добывающим скважинам. Если жидкость при этом прорывается в последнюю по трещинам в породе, то эффективность нефтедобычи падает. Авторы предложили закачивать в нее полимерный гель, который за счет особенностей состава закупоривает трещины эффективнее аналогов.