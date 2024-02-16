Создан фотонный чип, ускоряющий ключевую часть процесса обучения ИИ

Как отмечают исследователи, использованные ими подходы для фабрикации фотонных чипов полностью совместимы с теми методами изготовления микрочипов, которые сейчас применяются в промышленности. Это позволит встроить их в качестве сопроцессора в современные GPU-чипы, которые сейчас широко используются в ИИ-индустрии, что значительно ускорит процесс обучения нейросетей и снизит потребление энергии.