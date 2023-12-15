Созависимые отношения. Психолог рассказала, как отличить любовь от жалости

Что движет женщиной, когда она выбирает жить с пьющим мужчиной или тем, кто ее не уважает и игнорирует? Чем руководствуется мужчина, когда выбирает женщину, которая его оскорбляет и говорит: «Без меня ты никто». Сами эти люди говорят, что именно так выглядит любовь, когда идешь на компромисс и жертвуешь собой. По крайней мере именно так описана любовь в классической литературе, любовных романах и показана в фильмах о любви. Aif.ru побеседовал с психологом-сексологом Ольгой Парамоновой, чтобы узнать, что такое любовь на самом деле и как ее отличить от жалости и самопожертвования.

Если внимательно посмотреть на подобные истории, то можно заметить, что люди путают любовь с жалостью. Женщина, которая жалеет мужчину и потакает его слабостям, или мужчина, который жалеет несносную женщину и терпит ее отвратительное поведение, думают, что это и есть проявление любви. У них в голове звучит мысль: «Кто, если не я. Без меня он (-а) пропадет». Получается, что они любят, но не верят в то, что другой человек может измениться, самостоятельно справиться со своими пороками и стать достойным человеком. Таким образом в паре формируется неравенство, когда один берет себе роль сильного, а второй превращается в беспомощного.

Кто кого жалеет?

Если попробовать ответить на этот вопрос, то окажется, что жалеет всегда более сильный более слабого или взрослый маленького ребенка. Если женщина жалеет мужчину и видит в нем слабого, то это говорит о том, что она вышла из позиции равного партнерства и заняла роль матери своего мужчины, превратив его в своей голове в маленького беспомощного мальчика. Женщина перестала видеть в мужчине напротив взрослого человека, у которого так же как у нее есть руки, ноги, голова и способности. Это не имеет ничего общего с любовью. Такие отношения называются созависимыми. Они разрушают не только того, кого опекают, но самого опекуна.

Как понять, что я жалею, а не люблю?

Для того, чтобы отличить чувство любви от чувства жалости, достаточно посмотреть, куда направлен фокус внимания человека. Если женщина все свое время думает о том, как помочь мужчине, как его не обидеть, как сделать так, чтобы он начал больше зарабатывать, как сделать так, чтобы он бросил пить, то все ее внимание направлено на него, а не на себя. Женщина не думает о том, чтобы она хотела сделать сама для себя. Если она и может о чем-то мечтать, то понимает, что может получить это только через конкретного мужчину. С одной стороны, у нее нет внутреннего права самой зарабатывать деньги, делать себе подарки, строить свою жизнь по своим правилам и ей для этого нужен мужчина. С другой, он всегда будет недостаточно хорош для нее, потому что ни один мужчина не способен залезть в голову к женщине и прочитать ее мысли. Таким образом формируется повышенный контроль за поведением, состоянием и чувствами даже адекватного, не пьющего мужчины.

Чрезмерный контроль. Все люди в некоторой степени пытаются контролировать ситуацию. Это естественный процесс. Если речь идет об отношениях с мужчиной, то вполне нормально посмотреть приземлился ли его самолет, как он себя чувствует, если заболел — это здоровая форма контроля. Если же женщина начинает контролировать каждый шаг, каждую мысль и чувство мужчины, то это говорит о патологической форме контроля. «Неправильное» поведение мужчины, становится подтверждением того, что она не зря тревожилась. Тем самым подкрепляя патологические выводы.

Отсутствие личных границ в отношениях. У созависимых людей все смешано. У них одна история на двоих. Если мужчина выпивает, кричит, бьет женщину, не зарабатывает, то женщина считает себя виновной. Если женщине не нравится то, сколько зарабатывает мужчина, как он одевается, мужчина считает себя плохим и неправильным. Созависимые люди взваливают полную ответственность за чувства, мысли и действия другого на себя.

Кто, если не я? Я — спасительница. Это одна из причин, почему люди вступают в такие отношения или годами остаются в них. За этим скрывается низкая самооценка, отсутствие веры в то, что человек достоин лучшего, что его могут любить просто так, а не за какие-то действия. Помимо этого, желание пожалеть и спасти «слабого» дает шанс рассказать подругам, о своей значимости и важности. Можно похвастаться тем, что его мама или бывшая жена не смогли сделать из него человека, а она смогла. Также это может быть бессознательная попытка отработать детскую историю по спасению пьющего папы или несчастной, ворчливой мамы в лице своего избранника. Но это совсем не про любовь. Это про жалость, про попытку заслужить любовь.

Что такое любовь?

Любовь проявляется через то, что любящий дает полную свободу любимому человеку. Он дает ему возможность жить свою жизнь, быть собой, сталкиваться с последствиями своих выборов и справляться с ними самостоятельно. Любовь предполагает то, что человек будет помогать другому только тогда, когда об этом попросят. Если этого не происходит, то второй не начинает додумывать и смотреть на партнера, как на слабого, неспособного даже попросить о помощи. Любовь дает возможность другому человеку расти на своих ошибках. Жалость превращает мир в опасное, ужасное место, а взрослого человека в беспомощное жалкое существо. Если жизнь катится вниз, а не развивается и становится лучше, то можно предположить, что человек попал либо в состояние жалеющего и все свои силы сливает на другого, либо поверил в то, что он ни на что самостоятельно не способен без поддержки другого.

Как перестать жалеть мужчину?

Первое, что стоит сказать, что созависимость — одна из трудноизлечимых форм зависимости. Это происходит потому, что человек живет в этом всю жизнь и не знает, как можно жить по-другому. При попытке изменить свое поведение у него появляется чувство вины (я уйду, он совсем пропадет без меня, сопьется), чувство стыда (пока он не пил, я была с ним, а теперь бросила) или чувство страха (я уйду, а он бросит пить, найдет себе другую и станет богатым). Помимо этого, очень сложно отказаться от сладостного ощущения «Его жизнь зависит от меня. Я его могу спасти». Именно поэтому важно обращаться за помощью к психологу либо в бесплатную 12-шаговую программу, где при поддержке других людей, которые уже прошли этот путь, можно будет выбраться из западни.

Второе, что необходимо сделать — отделить проблему партнера от своей. У партнера своя трудность, например, зависимость или он не верит в свои силы. Он должен решать это самостоятельно. У женщины своя проблема, она зависима от своего партнера и не умеет направлять свое внимание на себя и свою жизнь. С этим должна разбираться женщина сама.

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