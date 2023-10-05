«Союзмультфильм» решил провести необычную акцию в поддержку детей с логопедическими сложностями. Об этом сообщается в публикации киностудии в соцсети.

На фасаде офиса «Союзмультфильма» в Москве исчезли буквы «л». На этот необычный шаг студия решила пойти после того, как узнала, что некоторым детям сложно выговаривать название одного из ее мультсериалов — «Лудлвилль», а также жителей этого городка — лудлов.

Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала: «Мы зовем всех присоединиться к нашей акции: уверены, это поможет и детям, и взрослым скорее справиться со всеми сложностями». Также мультипликаторы написали: «Маыши часто не выговаривают какие‑то буквы, а многие родитеи относятся к этому сишком серьезно, из‑за чего ребенок начинает сиьно переживать. Конечно, буквы это важно, но тренировать их надо в ёгкой и весёой атмосфере».

На сайте киностудии появилась специальная скороговорка, чтобы научиться выговаривать букву «л», и конкурс на самое милое видео с ней.

Ранее редакция проекта Mail.ru рассказала, как создавались самые известные работы «Союзмультфильма».

Анна Морозова