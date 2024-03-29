Совместную картину Уорхола и Баския выставили на аукцион за $18 млн

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу совместную работу Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския. Эстимейт картины «Без названия» составляет целых $18 млн. Об этом сообщает Art Newspaper.
Это будет первое за последние 14 лет появление картины на аукционе с тех пор, как она была продана Sotheby's за $2,65 млн. На этот раз эксперты оценили ее в $18 млн. Если полотно будет продано по этой цене, то его стоимость увеличится более чем в шесть раз.
Сама работа отличается гигантским масштабом — она написана на холсте размером 294.6×419.7 см. Считается, что сначала Уорхол изобразил на ней бейсбольные перчатки, теннисные ракетки, кроссовки, цифры и логотип Zenith Electronics. После этого Баския заполнил другие части холста своими фирменными цветными пятнами, абстрактными линиями и изображениями человеческих голов.
Представители аукционного дома называют это произведение «вершиной сотрудничества» двух художников.
Полотно лишь одна из примерно 160 работ, созданных Уорхолом и Баския совместно в период с 1984 по 1985 год. Примечательно, что все картины цикла стали еще и одними из последних для самих художников: в 1987 году из-за проблем с сердцем умер Уорхол, а спустя год в возрасте 27 лет ушел из жизни Баския.
Незадолго до этого «Портрет принцессы Дианы», написанный Энди Уорхолом, был продан на аукционе за £2,4 млн ($3,1 млн). Работа превысила эстимейт почти в два раза и стала одним из самых дорогих произведений художника.