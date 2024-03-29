Совместную картину Уорхола и Баския выставили на аукцион за $18 млн

Это будет первое за последние 14 лет появление картины на аукционе с тех пор, как она была продана Sotheby's за $2,65 млн. На этот раз эксперты оценили ее в $18 млн. Если полотно будет продано по этой цене, то его стоимость увеличится более чем в шесть раз.