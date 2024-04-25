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Сотрудники зоопарка семь лет принимали самца бегемота за самку

Дело в том, что животное не демонстрировало поведение, характерное для самцов.

Источник: AP 2023

В зоопарке города Осаки (Япония) сотрудники ошибочно принимали гиппопотама по кличке Ген-Чан за самца. Об этом пишет BBC.

Ген-Чану было 12 лет на момент его прибытия из Мексики в Осаку. В таможенных документах указано, что животное — самец. Однако сотрудники зоопарка в этом сомневались, так как особь не вела себя так же, как ее сородичи мужского пола.

По внешним признакам невозможно было определить, самец это или самка. Поэтому ученые сделали ДНК-тест, Оказалось, что в таможенных документах была ошибка, гиппопотам на самом деле является особью женского пола.

«Мы признаем важность подтверждения пола и хотим быть уверенными, что подобные ошибки больше не повторятся».

Киеси Ясуфуку
вице-директор зоопарка

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