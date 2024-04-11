Сотрудник музея повесил свои работы рядом с классикой

Мотивы сотрудника до конца неизвестны, но, предположительно, он надеялся, что показ его работ в музее откроют новые возможности в будущем. Но вместо перспектив у мужчины появились проблемы с полицией, которая обвинила его в причинении материального ущерба. Вряд ли художник понесет слишком суровое наказание, но известно, что его уже уволили с работы и запретили заходить в помещение.