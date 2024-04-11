Сотрудник музея повесил свои работы рядом с классикой

Работник Пинакотеки музея современного искусства в Мюнхене (Германия) повесил картины своего авторства рядом с работами Пабло Пикассо и Франца Марка. Об этом пишет Oddity Central.
Сообщается, что 51-летний мужчина, называющий себя художником-фрилансером, работал в техническом отделе музея, поэтому у него был доступ в помещение в нерабочее время. Попав туда, сотрудник просверлил отверстия в стене и повесил свои картины рядом с шедеврами известных живописцев со всего мира.
Неясно, как долго работы мужчины провисели до того, как их заметили. Однако, по словам представителя музея, контролеры обычно сразу замечают подобное, поэтому картины не могли долго находиться на стенах.
Мотивы сотрудника до конца неизвестны, но, предположительно, он надеялся, что показ его работ в музее откроют новые возможности в будущем. Но вместо перспектив у мужчины появились проблемы с полицией, которая обвинила его в причинении материального ущерба. Вряд ли художник понесет слишком суровое наказание, но известно, что его уже уволили с работы и запретили заходить в помещение.
Ранее художник из Дании продал музею пустые холсты.
Анна Морозова