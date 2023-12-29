Соперник Барьерного рифа: биолог сравнила Антарктиду с галереей

Доктор Сюзанна Локхарт, биолог из Калифорнийской академии наук, изучает морскую флору и фауну Антарктики более трех десятилетий после того, как впервые увлеклась морскими ежами, работая волонтером в своем местном музее. Тогда началось ее путешествие по водам Антарктики. Она увидела то, что, по ее словам, не замечает большинство туристов. Об этом пишет The Guardian.

Локхарт говорит, что туристы, думая об Антарктиде, представляют пингвинов, китов и лед на фоне суровых пейзажей. Но большая красота скрывается под водой. Жизнь на морском дне соперничает с жизнью на Большом Барьерном Рифе.

Вид над поверхностью воды монохромный, но под ней можно увидеть множество разноцветных микроорганизмов и даже кораллы психоделического фиолетового цвета. Как говорит Локхарт, там — взрыв красок, мир действительно похож на художественную галерею.

Во время поездок в Антарктиду биолог смогла обнаружить новые виды организмов, в том числе и морских огурцов. «В последней экспедиции в 2022 году мы наткнулись на сообщество высоких, хрупких моллюсков, которое еще предстоит описать, и, возможно, пройдут годы, прежде чем оно будет классифицировано», — рассказывает Локхарт.

Работа биолога началась еще в 2000 году, когда она отправилась в свою первую экспедицию и своими глазами увидела, как рыбацкая сеть вытащила на судно стеклянные большие губки, похожие на вазы, диаметром около одного метра. Внутри них обитает множество других организмов, таких как звездчатые змеи и ледяные рыбы.

Благодаря развитию технологий, появилась возможность подробнее изучить сообщества подводных жителей. Во время первого погружения в воды Антарктики в 2018 году Локхарт была удивлена, так как на дне все оказалось не таким, как она себе представляла. Она говорит, что у нее есть цель — узнать, что есть в водах и понять, какие виды находятся под угрозой. При помощи этой информации можно будет привести научные аргументы для защиты объектов. «Я ищу хрупких и долгоживущих животных, которые будут долго восстанавливаться, если их повредить рыболовными снастями, — кораллы и губки, они неподвижны и создают укрытие для других организмов», — пояснила биолог.

Заключая рассказ об экосистемах, Локхарт сказала, что хотела бы, чтобы люди, представляя Антарктику, думали не только о пингвинах и китах.

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Анна Морозова