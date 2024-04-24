Сообщающиеся сосуды. Врач рассказала о том, связаны ли варикоз и инсульт

Варикозное расширение вен — патология, при которой происходит расширение венозной стенки. Это опасное состояние, так как в расширенных венах могут формироваться тромбы. Могут ли они «выстрелить» в мозг?
Об этом aif.ru рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член — корреспондент РАН Маринэ Танашян.
«Варикоз поражает вены, а инсульт — артерии. Это сосуды с разной анатомией. Вены с возрастом изнашиваются быстрее, поэтому проявления варикоза есть практически у всех людей старше 50 лет. Артерии — сосуды с большим запасом прочности. Однако есть состояния, которые сопровождаются поражением и вен, и артерий. К тому же варикоз чреват появлением тромбов, которые, в свою очередь, могут привести к тромбофлебиту или тромбоэмболии. Поэтому люди с варикозом также должны наблюдаться у сосудистого хирурга».
Могут ли убрать расширенные вены венотоники?
При наличии варикоза врачи действительно часто назначают венотонизирующие препараты. Одноко варикозная болезнь — необратимый процесс.
Прием венотонизирующих препаратов как раз и решает эту задачу. Венотоники приводят в тонус сосудистую стенку, что препятствует дальнейшему распространению варикоза с той скоростью, с которой бы этот процесс развивался без них. Лучше всего они работают у пациентов, имеющих предрасположенность к варикозу, но у которых болезнь еще не развилась.
Однако «убрать» расширенные вены венотонизирующие препараты не могут.