Сообщающиеся сосуды. Врач рассказала о том, связаны ли варикоз и инсульт

«Варикоз поражает вены, а инсульт — артерии. Это сосуды с разной анатомией. Вены с возрастом изнашиваются быстрее, поэтому проявления варикоза есть практически у всех людей старше 50 лет. Артерии — сосуды с большим запасом прочности. Однако есть состояния, которые сопровождаются поражением и вен, и артерий. К тому же варикоз чреват появлением тромбов, которые, в свою очередь, могут привести к тромбофлебиту или тромбоэмболии. Поэтому люди с варикозом также должны наблюдаться у сосудистого хирурга».