Сон в выходные защищает от депрессии, выяснили ученые

Результаты показали, что почти 50% испытуемых компенсировали недостаток сна, проводя больше времени (на один-два часа) в постели по выходным. Ученые также установили, что такая привычка коррелировала со снижением риска развития депрессии на 46%. При этом наиболее выраженный полезный эффект от сна по выходным наблюдался у людей, которые спали по шесть часов или меньше в будни, а также у мужчин и лиц моложе 65 лет.