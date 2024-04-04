Сон с собакой в одной комнате плохо влияет на его качество. В чем причина

Сон с собакой в одной комнате может отрицательно повлиять на его качество. К таким выводам пришли исследователи из Тринити-колледжа в Коннектикуте (Trinity College, США) собрали репрезентативную выборку из более чем 1,5 тыс. взрослых американцев, которые заполнили анкеты с вопросами о том, как они спят. Около половины из них сообщили, что привыкли спать со своими домашними животными — либо в одной комнате, либо в одной кровати. Результатами исследования авторы поделились в журнале Scientific Reports.