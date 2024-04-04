Сон с собакой в одной комнате плохо влияет на его качество. В чем причина

Сон с собакой в одной комнате может отрицательно повлиять на его качество. К таким выводам пришли исследователи из Тринити-колледжа в Коннектикуте (Trinity College, США) собрали репрезентативную выборку из более чем 1,5 тыс. взрослых американцев, которые заполнили анкеты с вопросами о том, как они спят. Около половины из них сообщили, что привыкли спать со своими домашними животными — либо в одной комнате, либо в одной кровати. Результатами исследования авторы поделились в журнале Scientific Reports.
Анализ показал, что участники, которые спали вместе с домашними животными, имели худшее качество сна и больше симптомов бессонницы, чем те, кто этого не делал. При этом ученые не нашли подтверждений негативного влияния на качество отдыха от присутствия в комнате кошки, отметил руководитель исследования, доцент кафедры психологии Брайан Чин в авторской статье.
Эксперты объяснили свои выводы тем, что собаки порой спят очень беспокойно, повторяя движения периода бодроствования во сне, которые будят хозяев. Также животные могут перемещаться по кровати.
По словам Чина, 93% участников исследования, которые спали вместе со своими домашними животными, считали, что такая привычка отражается на качестве их отдыха или хорошо, или нейтрально. По мнению Чина, большинство людей могут не подозревать о потенциальном негативном влиянии, которое домашние животные оказывают на сон.
«Животные могут оказывать общее положительное влияние на психическое здоровье, но эти преимуществ сводятся на “нет” по ночам», — заявил ученый.
Чтобы не лишать себя уже устоявшейся привычки делить часы отдыха с собаками, эксперт привел несколько советов от специалистов по здоровому сну:
- выбирать кровать и матрас подходящего размера, с учетом домашних животных;
- чаще производить смену постельного белья;
- придерживаться одинакового режима сна.
Ранее ученые из Вирджинии (США) установили, что поглаживание собак помогает укрепить иммунитет человека. Уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5−20 минут, проведенных с собаками. Также наблюдается при этом повышение уровня окситоцина, так называемого гормона счастья, отметила профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии Нэнси Джи.