Сомнолог Калинкин: нельзя просыпаться на постоянной основе по будильнику

«Большинство людей, если будут раньше ложиться, то будут раньше просыпаться и без будильника. То есть человек может выставить себе любое время — хоть шесть, хоть семь утра, если он будет ложиться раньше, досыпать свою норму, которая составляет от семи до девяти часов, тем самым он будет вставать без будильника и в то время, когда ему необходимо», — объяснил Калинкин.