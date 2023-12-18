Солнечная активность негативно влияет на телескоп NASA

Телескоп NEOWISE (Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer — «Инфракрасный широкоугольный обзор для поиска околоземных объектов») находится на высоте 280 километров над Землей и уже десять лет используется для научных наблюдений. Однако NASA планирует завершить миссию, так как Солнце «убивает» устройство.

Из-за увеличения солнечной активности происходит расширение атмосферы планеты, поэтому уже к началу 2025 года высота NEOWISE снизится настолько, что с помощью него станет невозможно получать необходимые научные данные. Через некоторое время аппарат перейдет в слои воздушной оболочки Земли и сгорит.

За время своей работы телескоп проводил поиск объектов, представляющих опасность для Земли. Он пронаблюдал 44 тысячи объектов Солнечной системы. В их число попали три тысячи околоземных астероидов, 215 из которых открыли именно с помощью NEOWISE.

Из-за солнечной активности страдает также железнодорожная техника. Так, геомагнитные бури могут вызвать несчастные случаи на ж/д путях.

Анна Морозова