Солнце показало характер: ждут ли нас сильные магнитные бури в ближайшее время

— На Солнце происходят вспышки, на месте которых возникают массы солнечного вещества. Они очень быстро приближаются к Земле, взаимодействуют с геомагнитным полем планеты и вызывают его возмущение. Сила магнитных бурь зависит от того, сколько этого вещества приходит на Землю и с какой скоростью это происходит. Если вспышка была мощной и Земля попадает в центральную часть потока, то, если поток движется быстро, мы наблюдаем сияния, которые были в прошлые субботу и воскресенье.