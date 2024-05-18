Солнце показало характер: ждут ли нас сильные магнитные бури в ближайшее время

По словам синоптика Михаила Леуса, магнитные бури — процессы возмущения магнитного поля Земли, вызываемые попаданием в ее окрестности солнечного вещества:
— На Солнце происходят вспышки, на месте которых возникают массы солнечного вещества. Они очень быстро приближаются к Земле, взаимодействуют с геомагнитным полем планеты и вызывают его возмущение. Сила магнитных бурь зависит от того, сколько этого вещества приходит на Землю и с какой скоростью это происходит. Если вспышка была мощной и Земля попадает в центральную часть потока, то, если поток движется быстро, мы наблюдаем сияния, которые были в прошлые субботу и воскресенье.
Магнитные бури, начавшиеся на Земле 10 мая, в субботу, 11 мая, как раз достигли такой экстремальной силы.
Среди последствий сильных бурь, кроме ярких вспышек на ночном небе, есть менее заметные, но более опасные: практически всегда возникают масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря случилась в 1859 году.
«Солнечный супершторм» тогда вызвал отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. На этот раз техника удар выдержала. Утверждения о том, что солнечная активность может оказывать влияние на здоровье и погоду, ученые считают спорными.
Влияние магнитных бурь на самочувствие — тема важная. Так как определенного ответа никто не дает, метеочувствительным советуют перестраховаться — отказаться от чрезмерных физических нагрузок и переедания, если есть возможность — поработать из дома или отпроситься пораньше.
С погодой тоже не совсем ясно. Существует гипотеза, что в годы высокой солнечной активности погода становится менее устойчивой.
Однако это не доказано. По словам экспертов, активность Солнца сохраняется на умеренно высоком уровне, но возможность повторения столь экстремальных событий в обозримом будущем исключена.
Прямая речь
Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН:
— Мы ожидаем, что 2024 год будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что будут крупные вспышки, сильные магнитные бури. Если сравнивать 2024 год с 2023-м, он будет более активный. То есть не будет таких перерывов по три-четыре месяца, как в прошлом году. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно.
Кстати
Как и в случае с погодой, солнечную активность можно прогнозировать. Пик магнитных бурь на Земле ученые обещали как раз в мае-июне. 20 мая будет слабая магнитная буря, а с 25 по 27 мая ждут средний по силе шторм.