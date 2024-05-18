Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце показало характер: ждут ли нас сильные магнитные бури в ближайшее время

Мощнейшая магнитная буря в конце прошлой недели накрыла планету. Активность Солнца и сегодня сохраняется на умеренно высоком уровне. «Вечерняя Москва» выяснила, ожидаются ли в ближайшее время подобные по силе магнитные бури и как они влияют на нас.

Источник: NASA

По словам синоптика Михаила Леуса, магнитные бури — процессы возмущения магнитного поля Земли, вызываемые попаданием в ее окрестности солнечного вещества:

— На Солнце происходят вспышки, на месте которых возникают массы солнечного вещества. Они очень быстро приближаются к Земле, взаимодействуют с геомагнитным полем планеты и вызывают его возмущение. Сила магнитных бурь зависит от того, сколько этого вещества приходит на Землю и с какой скоростью это происходит. Если вспышка была мощной и Земля попадает в центральную часть потока, то, если поток движется быстро, мы наблюдаем сияния, которые были в прошлые субботу и воскресенье.

Мощность магнитных бурь оценивается учеными по пятибалльной шкале. Бури уровней G1 и G2 — слабые. Максимальный уровень — G5.

Магнитные бури, начавшиеся на Земле 10 мая, в субботу, 11 мая, как раз достигли такой экстремальной силы.

Среди последствий сильных бурь, кроме ярких вспышек на ночном небе, есть менее заметные, но более опасные: практически всегда возникают масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Мощнейшая за историю наблюдений геомагнитная буря случилась в 1859 году.

«Солнечный супершторм» тогда вызвал отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. На этот раз техника удар выдержала. Утверждения о том, что солнечная активность может оказывать влияние на здоровье и погоду, ученые считают спорными.

Влияние магнитных бурь на самочувствие — тема важная. Так как определенного ответа никто не дает, метеочувствительным советуют перестраховаться — отказаться от чрезмерных физических нагрузок и переедания, если есть возможность — поработать из дома или отпроситься пораньше.

С погодой тоже не совсем ясно. Существует гипотеза, что в годы высокой солнечной активности погода становится менее устойчивой.

Однако это не доказано. По словам экспертов, активность Солнца сохраняется на умеренно высоком уровне, но возможность повторения столь экстремальных событий в обозримом будущем исключена.

Прямая речь

Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН:

— Мы ожидаем, что 2024 год будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что будут крупные вспышки, сильные магнитные бури. Если сравнивать 2024 год с 2023-м, он будет более активный. То есть не будет таких перерывов по три-четыре месяца, как в прошлом году. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно.

Кстати

Как и в случае с погодой, солнечную активность можно прогнозировать. Пик магнитных бурь на Земле ученые обещали как раз в мае-июне. 20 мая будет слабая магнитная буря, а с 25 по 27 мая ждут средний по силе шторм.