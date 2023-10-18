Солнце, архитектура, деликатесы. Почему стоит посетить Узбекистан

Узбекистан набирает популярность у россиян как туристическое направление. Об этом говорит статистика: в 2023 году по сравнению с прошлым годом поток туристов из России возрос в 1,9 раза. Это неудивительно: чтобы попасть в Узбекистан не нужна виза, а значит, не придется возиться с кипой документов. Необходимо только наличие загранпаспорта. Кроме того, билеты на самолет достаточно доступны. Например, из столичного аэропорта «Шереметьево» практически ежедневно выполняются регулярные рейсы в Самарканд: перелет в обе стороны вместе с багажом обойдется около 20 тысяч рублей.

Логистика и отели

В Самарканде все хорошо с транспортной доступностью: самолеты из Москвы прибывают в новый комфортный аэропорт, а до отеля можно доехать на такси. В городе отлично работает российский агрегатор, главное не забыть изменить способ оплаты на наличные. Цены низкие: поездки протяженностью в 9−10 километров обошлись от 21 000 до 27 000 сум. Это 165−212 рублей соответственно.

Добраться из Самарканда до Бухары можно на скоростном поезде «Афросиаб». Билет обойдется примерно в 100 000 сум (около 780 рублей), время в пути составит чуть больше трех часов. Поезда курсируют между городами несколько раз в день, так что подобрать удобное время не составит труда.

Количество отелей и гостевых домов в городах Узбекистана сейчас быстро растет, и подходящий вариант размещения найдется на любой бюджет. Для путешественников, которые ценят свой комфорт, есть отели от трех звезд и выше, а для тех, кто предпочитает более экономные поездки, есть масса гостевых домов и хостелов.

Красоты Самарканда и Бухары

Крупные города Узбекистана богаты на достопримечательности и их легко обойти за пару дней. Можно сделать это самостоятельно, а можно воспользоваться услугами местных гидов. Среди них много русскоговорящих, цена на услуги начинается от 10 евро (чуть более 1000 рублей).

Но самостоятельная прогулка по Самарканду принесет не меньше удовольствия: центр города, где сконцентрированы все достопримечательности, небольшой, так что его вполне реально обойти пешком.

Наиболее известен Самарканд своими мечетями и мавзолеями. Главная достопримечательность города — площадь Регистан с тремя медресе (так называют мусульманские высшие религиозные учебные заведения) XV и XVII века, богато отделанными майоликой, и мавзолей Гур-Эмир — величественная гробница Тимура (Тамерлана), основателя империи Тимуридов. Также внимания определенно заслуживает архитектурный комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби Ханум.

В Бухаре стоит осмотреть минарет Калян, храм Чор-Минор, медресе Надир Диван-Беги, цитадель Арк и Кош-медресе.

Что привезти из Узбекистана

Найти сувениры не составит труда, они продаются возле каждой достопримечательности. Но выбор становится шире на рынке, поэтому стоит отправиться туда.

Любителям текстиля понравятся вышитые наволочки и сюзане — это покрывала, в которые упаковывали приданое невест, а после использовали как элемент интерьера. Также на любом базаре есть широкий выбор текстиля, украшенного традиционным узбекским узором — икатом. Это шарфы, наволочки, скатерти, дорожки для сервировки стола, платки и, конечно же, узбекские халаты. Халат лучше приобрести в начале поездки. Во-первых, с ним получаются самые красивые фотографии, во-вторых, он послужит отличной защитой от солнца для плеч и рук. В-третьих, хоть Узбекистан и светская страна, но в мечети можно входить, только прикрыв плечи и колени. Халат для этой цели отлично подходит! Цены на текстиль находятся в пределах 50 000−150 000 сум.

Любители керамики точно не уедут без узорчатых узбекских тарелок и пиал. Цена начинается от 10 000 сум и может достигать 250 000 сум. Она зависит не только от размера выбранной посуды, но и от сложности росписи. Так, большое блюдо-ляган с простой росписью я купила за 70 000 сум. А вот маленькое блюдце тонкой и сложной работы обошлось в 60 000 сум.

Также из Узбекистана туристы везут чеканку, ювелирные изделия в традиционной технике, ковры, ножи и кинжалы. На ножи и кинжалы продавец выпишет специальный сертификат, который говорит о том, что это сувенир, а не предмет искусства или оружие.

Ну и, конечно же, отправиться на базар стоит за традиционными узбекскими угощениями: фруктами, орехами и сладостями. Обязательно пробуйте все, что собираетесь покупать: продавцы в этом не отказывают. Килограмм халвы или нуги обойдется примерно в 40 000−50 000 сум, за килограмм кураги попросят примерно ту же сумму.

Отдельно стоит сказать, что Бухара славится кузнечным ремеслом, и особенным сувениром оттуда будут фигурные ножницы в виде птицы. Такие используют мастерицы-золотошвейки, так что они станут отличным подарком для тех, кто увлекается рукоделием.

Главное правило посещения узбекских торговых рядов — не стесняйтесь торговаться! Скидку 15−20% получит даже новичок, а те, кто преуспел в искусстве торга, легко заберут товар за полцены.

Сытная трапеза

Когда туристы спрашивают, где остановиться на обед или ужин в Самарканде и Бухаре, ответить на этот вопрос довольно трудно. Вкусно здесь практически везде, вопрос лишь в том, сколько денег вы готовы потратить за одну трапезу.

Обильный обед в самом роскошном ресторане Самарканда с видом на Регистан обошелся мне в 140 000 сум (примерно 1100 рублей). Он включал в себя салат, плов, закуску и лимонад в стол, а еще самсу.

Но вкуснее всего, конечно, там, где едят местные жители. В таких кафе можно пообедать на 20 000 сум (160 рублей). На эти деньги получилось взять миску шурпы, лепешку, мант на пробу, а еще чай с сухофруктами и восточными сладостями.

Совсем бюджетный вариант перекуса — самса на рынке. Пару штук вполне можно взять за 10 000 сум (около 80 рублей). А еще на рынке делают плов, но если вы хотите пообедать именно пловом, обед должен быть ранним, потому что к полудню в казанах обычно уже ничего не остается.

Советы путешественнику

Огромный плюс для российского туриста — отсутствие языкового барьера. В узбекских школах изучают русский язык с 5 класса, так что объясниться получится практически с кем угодно. Местные жители очень приветливые, так что без помощи в трудной ситуации вы точно не останетесь.

Кроме того, у всех достопримечательностей можно встретить туристическую полицию: сотрудников можно узнать по зеленой форме. Они отлично говорят по-русски и никогда не оставят без внимания ни одного вопроса туриста. Даже если вы нарушили какое-то правило поведения — к вам подойдут и вежливо скажут, в чем вы ошиблись, а штрафные санкции применять не будут.

Но и туристу следует вести себя так же вежливо и благоразумно, соблюдая нехитрые правила: не рекомендуется шуметь на улицах, особенно с наступлением темноты, заходить в мечети в открытой одежде, курить и употреблять алкоголь в общественных местах.