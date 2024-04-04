Солистка «СЛОТ» Нуки покинула группу

«Хочу сказать, что я сделала все от себя возможное, чтобы сохранить группу в том виде, в котором вы ее знали и любили. Но все меняется», — написала Дарья. Она также отметила, что благодарна опыту в «СЛОТ» и другим участникам команды и пожелала им удачи.