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Солистка «СЛОТ» Нуки покинула группу

Вокалистка рок-коллектива «СЛОТ» Дарья Ставрович, известная под псевдонимом Нуки, вышла из состава группы. О своем решении певица сообщила в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать, что я сделала все от себя возможное, чтобы сохранить группу в том виде, в котором вы ее знали и любили. Но все меняется», — написала Дарья. Она также отметила, что благодарна опыту в «СЛОТ» и другим участникам команды и пожелала им удачи.

Представители коллектива назвали новость «катастрофической» и уточнили, что насчет будущего проекта будут позже советоваться с поклонниками.

Нуки пела в «СЛОТ» с 2006 года. До этого солистками группы выступали Теона Дольникова и Ульяна Елина. С 2012-го девушка дополнительно занимается сольной карьерой.