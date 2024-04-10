Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Одну из ролей в фильме исполнил артист Иван Ургант. При этом его отец Андрей Ургант признался, что не смотрел фильм Николая Солодникова с его сыном в одной из главных ролей. По данным СМИ, отца телеведущего Ивана Урганта не пригласили на закрытый показ ленты Солодникова, который состоялся 6 апреля в одном из московских клубов.