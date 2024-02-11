Сократит количество отходов: Раскрыт простой рецепт приготовления ароматной соли из овощных очистков

Например, шеф-повар советует приготовить из овощных очистков ароматную соль. Так, отходы от тех же моркови, лука, кабачка, перца или томата можно накапливать и хранить в холодильнике, после чего, когда появится желание, выложить их на пергамент или противень и высушить на воздухе в течение двух-трёх дней. Также в этих целях отлично подойдёт обычная духовка, в которой «сырьё» можно оставить всего на два-три часа при температуре 80−90 градусов.