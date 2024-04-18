Сок капусты помогает бороться с воспалением в кишечнике, выяснили ученые

В ходе исследования ученые включили сок краснокачанной капусты в рацион мышей с ВЗК — воспалительными заболеваниями кишечника. Для заболеваний этой группы характерен хронический воспалительный процесс, захватывающий весь кишечник или часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Обычно это приводит к болям в животе и диарее, однако иногда могут возникать кожные высыпания или воспаление суставов.