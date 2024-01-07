Социальная изоляция приводит к воспалениям

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Саррея и Лондонского университета Брюнел (Великобритания), опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews.

Авторы проанализировали данные, полученные в ходе 30 предыдущих исследований, посвященных изучению связи между одиночеством, социальной изоляцией и воспалением.

Анализ продемонстрировал, что социальная изоляция, то есть ситуация обособленности от других людей, сокращения или полного прекращения контактов с ними, связана с воспалительной реакцией. Реакция воспаления — активизация иммунной системы в ответ на повреждение тканей организма или вторжение вирусов и бактерий. Воспаление в отсутствие таких поводов приводит к повреждению собственных здоровых клеток, тканей и органов, что повышает риск хронических болезней.

Так, при социальной изоляции происходит повышение в крови концентрации биомаркеров воспаления — С-реактивного белка и белка фибриногена, благодаря которому осуществляется процесс свертывания крови. При этом особенно ярко связь между социальной изоляцией и физиологическими изменениями в организме проявляется у мужчин, нежели у женщин. Причины такой острой реакции мужской иммунной системы на сокращение общения с другими людьми пока неизвестны.