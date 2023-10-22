22 октября, источник: Газета.Ру

Сочи атаковали полчища клопов

С наступлением осени Сочи подвергся атаке полчищ клопов. Об этом сообщает портал Sochi1.ru.

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Источник: AFP 2023

Клоп, называемый местными жителями «вонючкой», умеет протискиваться сквозь мелкие щели и прятаться в складках одежды. Он проникает в дома горожан и в гостиничные номера, вызывая большое недовольство постояльцев. Некоторые отдыхающие могут даже случайно увезти насекомых в свои края.

По словам заместителя начальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадия Бабенко, не происходит ничего необычного. Клопы являются теплолюбивыми насекомыми, и для активной жизнедеятельности им необходима среднесуточная температура воздуха от +15°C. Поэтому с наступлением холодной погоды клопы начинают искать места для зимовки — сараи, балконы, квартиры. Они слетаются и образовывают колонии.

В статье говорится, что клопы были завезены в Сочи в период подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Для людей насекомые не представляют опасности, но сельскому хозяйству они причиняют очень большой вред. Клопы высасывают сок растений, нарушая развитие плодов. В частности, в 2018 году насекомые в соседней Абхазии уничтожили весь урожай цитрусовых, а затем переключились на фундук.

По мнению специалистов, проще всего бороться с клопами именно с наступлением холодов, так как насекомые, ища места для зимовки, уязвимы.

До этого сообщалось, что нашествие клопов во Франции может затронуть другие страны Европы.

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