Собор Святого Семейства в Барселоне планируют достроить к 2026 году

Правда, здесь есть один нюанс. Рассказывая о завершении строительства, Кампс уточнил, что работы над скульптурами и другими декоративными элементами продолжатся и после 2026 года. Также в планах числится возведение лестницы, ведущей к будущему главному входу в здание. Хотя некоторые исследователи наследия Гауди сомневаются, что архитектор задумывал эту лестницу, Кампс утверждает, что все работы ведутся в строгом соответствии с проектом 1915 года, на котором стоит подпись Антонио Гауди. Впрочем, последнее слово в этом вопросе остается за мэрией Барселоны.