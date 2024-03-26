Собор Святого Семейства в Барселоне планируют достроить к 2026 году

Собор Святого Семейства в Барселоне, более известный как Саграда Фамилия, возводится с 1882 года — за более чем 140 лет он успел стать одним из самых известных долгостроев мира. Это звание у него отобрать будет не так-то просто, но, судя по всему, история строительства собора, задуманного великим архитектором Антонио Гауди, близится к завершению.
Слухи о том, что Саграда Фамилия достроят примерно через пару лет, появились еще несколько месяцев назад, но теперь их подтвердил Эстеве Кампс, президент организации, которая занимается возведением собора. По его словам, строительство действительно планируется завершить к 2026 году. На это есть и деньги, и материалы. Это означает, что Саграда Фамилия обретет завершенный облик к столетию со дня смерти Гауди.
Правда, здесь есть один нюанс. Рассказывая о завершении строительства, Кампс уточнил, что работы над скульптурами и другими декоративными элементами продолжатся и после 2026 года. Также в планах числится возведение лестницы, ведущей к будущему главному входу в здание. Хотя некоторые исследователи наследия Гауди сомневаются, что архитектор задумывал эту лестницу, Кампс утверждает, что все работы ведутся в строгом соответствии с проектом 1915 года, на котором стоит подпись Антонио Гауди. Впрочем, последнее слово в этом вопросе остается за мэрией Барселоны.
С учетом всех дополнительных работ Саграда Фамилия в лучшем случае предстанет перед жителями Барселоны и гостями города во всей красе только в 2034 году. Хочется верить, что после всех сложностей и задержек со строительством мы в конце концов увидим Собор Святого Семейства таким, каким его задумал любитель математики Гауди.