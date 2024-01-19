Собор Иоанна Предтечи. Что можно и что нельзя делать 20 января 2024 года

На следующий день после Крещения Господня — 20 января 2024 года — отмечается собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он провозгласил пришествие на землю Сына Божьего перед самым рождением Иисуса, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения. Этот день на Руси называли «Иоанн Креститель», «Иван бражный», «Иван-бражник», «день бражника», «перезимье».

Кто такой Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча?

«Предтеча» дословно означает «тот, кто течет перед», «первопроходец». А прозвали Иоанна Предтечей за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему. Как рассказывает журнал «Фома», Иоанн родился в семье праведных Захарии и Елисаветы. Они долгие годы были бездетны и претерпели из-за этого немало неприятностей. О скором появлении на свет сына Захарию возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Однако Захария усомнился в полученном предсказании, за это ангел наказал его немотой. Возможность вновь говорить вернулась к священнику после рождения сына, когда зашла речь о его наречении.

Иоанн родился на полгода раньше Иисуса и был его близким родственником. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне. Иоанн рос, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. Он носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). А после 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения. Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса. Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса. Пророк Иоанн Предтеча завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета.

В конце жизни его схватили и заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал Ирода за то, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов. Однако убить его правитель не решался. Дочь Иродиада Соломея поймала Ирода на слове и заставила его казнить святого, а голову его получила на золотом блюде.

Что такое Собор Иоанна Предтечи?

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в библейской истории. В данном случае слово «собор» означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя.

Что можно делать 20 января 2024 года?

— В народной традиции в этот день принято «запивать зло» освященной крещенской водой.

— В этот день также принято устраивать пышные застолья.

— Начиная с этого дня и до Масленицы принято играть свадьбы, но именно на Иоанна Крестителя это особенно приветствуется, поэтому этот день также называли Зимний свадебник.

— Также отличный день, чтобы попросить руки у возлюбленной.

Что нельзя делать 20 января 2024 года?

— Нельзя употреблять в пищу мясные блюда. Еда на столе должна быть скромной и постной.

— Нельзя умываться.

— Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

— Нельзя давать просящему в долг, но и отказывать в помощи родным тоже нельзя.