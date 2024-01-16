Собор 70-ти апостолов. Что можно и что нельзя 17 января 2024 года

Что такое собор 70-ти апостолов?

В этот день отмечается Собор 70-ти апостолов и вспоминают Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера.

Собор святых семидесяти апостолов был установлен Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти. По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, некоторые из них сопутствовали апостолам из 12-ти, как святые евангелисты Марк и Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофей, ученик святого евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор и другие. Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти.

Кем был Зосима Пустынник?

Он родился в Киликии в конце III века и был пустынником — человеком, который отказался от общения с миром и другими людьми. Зосима прославился непоколебимой верой в Иисуса Христа и чудесной способностью разговаривать с животными. Зосима был схвачен и предан жестоким мучениям, однако пережил все боли и страдания. Видя такое чудо, смотритель тюрьмы Афанасий уверовал во Христа и крестился. Преподобный Зосима с Афанасием были отпущены и ушли в пустыню, где прожили в расселинах горы до своей кончины.

Что можно делать 17 января 2024 года?

— По традиции принято в обед на стол выставлять чашу с медом или медовые сладости.

— К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты, отгоняя так от домов нечисть.

— Вечером проходили гуляния.

Что нельзя делать 17 января 2024 года?

— Нельзя обижать животных.

— Нельзя «чертыхаться».

— Нельзя хвастаться.