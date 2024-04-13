Собаки защищают от преждевременной смерти одиноких хозяев

Для тех перенесших инфаркт владельцев собак, которые после выписки из больницы жили одни, риск смерти от повторного инфаркта оказался на 33% ниже, чем у людей, которые оказались в той же ситуации, но собаки у них не было. Если же перенесший инфаркт хозяин собаки жил не один, а с партнером или ребенком, его риск скончаться от повторного инфаркта был на 15% ниже, чем у выписанного из больницы после инфаркта человека, тоже живущего с родственниками, но собаки не имеющего. Когда речь шла об аналогичных ситуациях, но в связи с инсультом, наличие собаки снижало сравнительные риски на 27% и 12% соответственно.