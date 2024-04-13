Собаки защищают от преждевременной смерти одиноких хозяев

Результаты исследования, проведенного группой ученых во главе с профессором Университета Уппсалы (Швеция) Тове Фалл (Tove Fall), опубликованы в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.
Фалл и ее коллеги проанализировали данные, касающиеся свыше 3,8 миллиона жителей Швеции в возрасте от 40 до 85 лет, которые в период с 2001 по 2012 годы перенесли инфаркт или инсульт. Часть из этих людей владела одной или несколькими собаками.
Анализ продемонстрировал, что, по сравнению с теми, у кого собаки не было, у хозяев собак риск преждевременной смерти по любым причинам снижен на 24%, риск смерти от инфаркта — на 65%, а риск смерти от других сердечно-сосудистых проблем — на 31%.
Для тех перенесших инфаркт владельцев собак, которые после выписки из больницы жили одни, риск смерти от повторного инфаркта оказался на 33% ниже, чем у людей, которые оказались в той же ситуации, но собаки у них не было. Если же перенесший инфаркт хозяин собаки жил не один, а с партнером или ребенком, его риск скончаться от повторного инфаркта был на 15% ниже, чем у выписанного из больницы после инфаркта человека, тоже живущего с родственниками, но собаки не имеющего. Когда речь шла об аналогичных ситуациях, но в связи с инсультом, наличие собаки снижало сравнительные риски на 27% и 12% соответственно.
«Нам хорошо известно, что социальная изоляция, депрессия, чувство одиночества являются мощными факторами риска плохого состояния здоровья и преждевременной смерти. Как показали предыдущие исследования, хозяева собак защищены от социальной изоляции, они чаще и больше общаются с другими людьми, чем те, у кого собак нет, — отметила Фалл. — Кроме того, наличие собаки отлично мотивирует быть более физически активным, что тоже является важным фактором восстановления после болезни и хорошего психического состояния».