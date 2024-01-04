Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
22:04 (мск), источник: © РИА Новости

Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы.

Наверх
Источник: AP 2023

«Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.

Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр.

«Мы уже восстановили 3550 долларов!» — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое «самое дорогое произведение искусства».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Путин приказал'. Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь