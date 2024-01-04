Собака из США съела четыре тысячи долларов, но вернула почти все
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы.
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Американская семья рассказала, что их пес съел четыре тысячи долларов наличными, но, всерьез запачкав руки, им удалось восстановить большую часть суммы.
«Это Сесил. Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — написала хозяйка Керри Ло в одной из социальных сетей.
Здоровье семилетнего голдендудля (помесь пуделя с золотистым ретривером) не пострадало, однако Керри вместе с мужем Клейтоном пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты и рвотные массы, а потом склеивать найденные фрагменты купюр.
«Мы уже восстановили 3550 долларов!» — похвастались супруги. Оставшиеся обрывки они готовы рассматривать как свое «самое дорогое произведение искусства».