Снимет пробу. Рыжий кот Лосось работает в рыбном магазине в Москве

История появления кота в рыбной лавке на юго-западе Москвы весьма интересна. «Наша первая встреча состоялась пять лет назад. Был теплый апрельский вечер, двери магазина открыты, и вдруг раздается визг тормозов, пробка огромная сразу образовалась. Я вышел посмотреть, что случилось. И наблюдаю такую картину: из машины вышел человек в дорогом костюме и полез под авто. Подумал, что сбили кого-то или силовики проводят спецоперацию по задержанию преступника, — рассказывает владелец рыбной лавки Олег. — Но оказалось, что водитель заметил маленького котенка на дороге, и резко затормозил, чтобы не сбить малыша».

Достав его из-под машины и, видимо, увидев большую надпись «рыба» на фасаде, он направился в магазин, попросив Олега угостить котенка воблой. «В ответ на мое замечание, что маленькие котята воблу не едят, мужчина очень удивился, немного помявшись, сказал, что свою миссию по спасению животного выполнил и передал мне напуганного, чумазого малыша. И так я остался наедине с рыжиком, жалобно смотревшим мне в глаза своими раскосыми глазищами. А у меня недавно кот погиб, он тяжело болел. И мне казалось, что животных больше никогда не буду заводить. Но судьба распорядилась иначе», — улыбается Олег.

Он забрал домой котенка. Оказалось, что мама-кошка не научила сына практически ничему, он даже умываться не умел. Но постепенно всему обучился. Сегодня Лосось — большой, холеный кот с паспортом и без вредных привычек. Он не мяукает без причин, не дерет мебель, не кусается, любит общаться с людьми. Кот непривередлив в еде, а его любимое лакомство — маслины.

«В шутку величаем его Лососем Крамаровичем Косыгиным. Лосось — потому что в рыбной лавке трудится. Крамарович — в честь известного советского актера Савелия Крамарова со слегка косящим взглядом, делавшим его внешность весьма харизматичной. Ну, а Косыгин и так понятно», — поясняет хозяин питомца.

Лосось живет в семье Олега, и часто приходит с хозяином на работу. Кот помогает определять качество продуктов. «Когда появляются новые поставщики рыбы, икры, первое, что мы делаем — зовем на дегустацию Лосося. Если он съедает предложенный кусочек, делаем вывод, — с такими поставщиками можно работать, а если начинает “закапывать”, даем от ворот поворот», — говорит Олег.