Смышлёный попугай подружился с умной колонкой и устроил в квартире световое шоу
Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой, и теперь «взрослые» для этого ему не нужны. Такую картину запечатлели его хозяева, выложив видео в YouTube.
Говорящий попугай Бендер научился управлять умной колонкой, и теперь «взрослые» для этого ему не нужны. Такую картину запечатлели его хозяева, выложив видео в YouTube.
«Алиса, включи свет», — произносит басом попугай Бендер, спускаясь по лестничным перилам, после чего настольная лампа зажигается.
По крайней мере этот попугай никого никуда не посылает, а просто чётко формулирует свои желания. А вот на востоке Англии в Линкольнширском парке дикой природы ситуация не такая радужная. Там пять попугаев начали материться. Сотрудникам зоопарка пришлось изолировать этих птиц от других сородичей, чтобы те тоже не научились сквернословить.